14 неочевидных вещей, которые могут стоить вам похода в ветеринарную клинику

Завести кота, собаку или попугая — дело не только приятное, но и ответственное. Иногда, впуская в свою жизнь маленькое пушистое или пернатое чудо, обезопасить дом не менее важно, чем при появлении ребенка.
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