Дачный дом сгорел на юге Карелии

В Сортавальском округе пожарные боролись с огнем в частном доме В полночь 14 июля на пульт пожарно-спасательной службы Сортавальского округа поступило сообщение о том, что в поселке Ниэмелянхови горит дачный дом.
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