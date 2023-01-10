Курский аккумуляторный завод оказывает помощь землякам, раненным в зоне СВО

Советник генерального директора ООО «Курский аккумуляторный завод» полковник запаса Тимур Сыртланов по поручению собственника предприятия Андрея Каменка в новогодние праздники навестил в филиале 3-го Центрального военного клинического госпиталя им.
Советник генерального директора ООО «Курский аккумуляторный завод» полковник запаса Тимур Сыртланов по поручению собственника предприятия Андрея Каменка в новогодние праздники навестил в филиале 3-го Центрального военного клинического госпиталя им.
Свежие комментарии