Хуститы обстреляли американское торговое судно

Официальный представитель вооруженных сил хуситов Яхья Сариа вечером в среду, 31 января, выпустил видеообращение, в котором заявил, что силы движения «Ансар Алла» успешно атаковали американское торговое судно, направлявшееся в Израиль, – сообщают СМИ.
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