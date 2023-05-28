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"Не знаю, сколько вы продержитесь, господин Пашинян, но вы играете в опасную игру" — Варданян выразил мнение по поводу сдачи Карабаха

"Не знаю, сколько вы продержитесь, господин Пашинян, но вы играете в опасную игру" — Варданян выразил мнение по поводу сдачи Карабаха

Сегодня 194 прочитали Премьер-министр Армении Никол Пашинян прямо заявил, что Армения готова признать спорную территорию принадлежащей Азербайджану.

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