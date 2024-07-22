Рынок начал неделю с роста, но впереди ставка ЦБ

Утром у инвесторов хорошее настроение: индекс МосБиржи поднимается на 0,7% - до 3029,44 пункта. При этом на этой неделе ожидается оглашение решения ЦБ по ставке, а это значит, что в преддверии этого решения участники торгов могут проявить осторожность в покупках.