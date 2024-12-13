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Как научиться смирению и терпению?

Как научиться смирению и терпению?

Недавно случился у меня интересный разговор с одним священнослужителем - мы говорили о смирении. Насколько правильно мы понимаем, что есть смирение? Покориться судьбе и терпеть? Как долго человек сможет терпеть, например, тяготы жизни и ждать лучших времен? Одни люди утверждают, что терпеть вредно для психики, а иные уверены, что перетерпев можно получить желаемое.

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