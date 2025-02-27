«Кошмарно в лучшем смысле этого слова»: финальный трейлер фильма «Minecraft в ки...

«Кошмарно в лучшем смысле этого слова»: финальный трейлер фильма «Minecraft в кино» впечатлил фанатовФильм «Minecraft в кино» (A Minecraft Movie) по мотивам популярной блоковой песочницы Minecraft от Mojang всё ближе к премьере.
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