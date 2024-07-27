Это даже не компромат, а скандал: Никита Михалков рассказал о министре и перелёте в Америку

Черного кобеля не отчистишь до бела... Бывших ельцинистов не бывает....

А что же этот старьевщик... молчал то 30-ать лет?... евреи кормить перестали??.

lenivka

Зять служил по контракту во флоте. На судах предназначенных к списанию.После увольнения не может устроится на гражданское судно, т.к оно выходит за пределы российских вод.Надо ждать 5 лет.А годы идут,уже полсотни лет на носу.А министры запросто выезжают.Как я вас презираю,законники