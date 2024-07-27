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Это даже не компромат, а скандал: Никита Михалков рассказал о министре и перелёте в Америку

Это даже не компромат, а скандал: Никита Михалков рассказал о министре и перелёте в Америку

Никита Михалков рассказал о бывшем министре иностранных дел Андрее Козыреве и их перелёте в Америку. Сказанное можно оценить ёмко - это даже не компромат, а скандал.

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Комментарии
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Александр Рожков
Черного кобеля не отчистишь до бела... Бывших ельцинистов не бывает....
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14 час.
Алексей Тан
А что же этот старьевщик... молчал то 30-ать лет?... евреи кормить перестали??.
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14 час.
lenivka
Зять служил по контракту во флоте. На судах предназначенных к списанию.После увольнения не может устроится на гражданское судно, т.к оно выходит за пределы российских вод.Надо ждать 5 лет.А годы идут,уже полсотни лет на носу.А министры запросто выезжают.Как я вас презираю,законники
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11 час.

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