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Оппозиция Венесуэлы призвала к военному перевороту из-за победы Мадуро на выборах

Оппозиция Венесуэлы призвала к военному перевороту из-за победы Мадуро на выборах

Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо обратилась к армии и призвала свергнуть действующего президента страны Николаса Мадуро из-за результатов выборов, на которых тот набрал 51,2 процента голосов.

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Комментарии
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Россиянин
США нужна нефть Венесуэлы. Поэтому пиндосы будут использовать любые способы что бы свергнуть Мадуро. Поэтому надо помочь ему нашими специалистами по выявлению пятой колонны в Венесуэлле.
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9 час.

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