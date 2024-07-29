Оппозиция Венесуэлы призвала к военному перевороту из-за победы Мадуро на выборах

Лидер оппозиции Венесуэлы Мария Корина Мачадо обратилась к армии и призвала свергнуть действующего президента страны Николаса Мадуро из-за результатов выборов, на которых тот набрал 51,2 процента голосов.
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