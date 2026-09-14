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Суть Событий

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«Троицу» Андрея Рублева изъяли из иконстаса и отправили на проверку сохранности

«Троицу» Андрея Рублева изъяли из иконстаса и отправили на проверку сохранности

Икону "Святая Троица" Андрея Рублева изъяли из иконостаса Троицкого собора Троице-Сергиевой лавры. Третьяковская галерея проверяет ее сохранность.

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