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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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На матч «Спартак» – «Зенит» проданы все билеты. Игра 21-го тура РПЛ пройдет 16 марта в Москве

Встреча в рамках 21-го тура пройдет 16 марта в Москве. Домашний стадион красно-белых вмещает более 39 тысяч человек.

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