Вологжанин получил миллион рублей компенсации из-за травмы на производстве

Вологжанин получил компенсацию в размере 1 миллион рублей за полученные травмы на производстве. По данным прокуратуры Вологодской области, мужчина получил серьезные травмы в сентябре 2022 года при работе на распиловке древесины у частного предпринимателя.
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