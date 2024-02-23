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Вологжанин получил миллион рублей компенсации из-за травмы на производстве

Вологжанин получил миллион рублей компенсации из-за травмы на производстве

Вологжанин получил компенсацию в размере 1 миллион рублей за полученные травмы на производстве.  По данным прокуратуры Вологодской области, мужчина получил серьезные травмы в сентябре 2022 года при работе на распиловке древесины у частного предпринимателя.

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