На Украине хотят дать новые полномочия сотрудникам военкоматов и законодательно это закрепить. Об этом заявил секретарь комитета верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Роман Костенко в эфире украинского радио.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии