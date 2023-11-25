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На Украине хотят дать новые полномочия сотрудникам военкоматов

На Украине хотят дать новые полномочия сотрудникам военкоматов

На Украине хотят дать новые полномочия сотрудникам военкоматов и законодательно это закрепить. Об этом заявил секретарь комитета верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, депутат Роман Костенко в эфире украинского радио.

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