Абилов сообщил о пресечении полицией акции у посольства РФ в Таллине

Полиция Таллина пресекла попытку эстонской медиакомпании Delfi провести акцию против выборов в Госдуму возле посольства РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Госдума миллиарде...
- Госдума миллиарде...
- НЗ Госдума миллиарде...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым