Создаём новогодний уют своими руками: рецепт ароматной свечи

Лучше всего подчеркнуть домашнюю атмосферу поможет эко-стиль. Его характерной чертой является использование натуральных материалов, подаренных нам природой: дерева, веток, шишек, сушёных ягод и прочих интересных плодов.
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