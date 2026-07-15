Возвращение Тагора и кубинский плакат: какие выставки смотреть в июле в Москве

Пушкинский музей готовится показать редкие кубинские плакаты. В Третьяковке раскрывают неповторимый стиль Виктора Борисова-Мусатова, в «ГЭС-2» рассказывают о наследии Рабиндраната Тагора, Музей русского импрессионизма предлагает открыть забытых мастеров русского модернизма, а в Центре «Зотов» можно увидеть, каким бывает современное искусство до того, как обретёт окончательную форму.