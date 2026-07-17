Поставки БПЛА в российские войска удвоились

Задача — достижение превосходства над противникомgortenziyafpv.ru читайте на monocle.ruЗадача — достижение превосходства над противникомЗаместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко заявил об увеличении поставок беспилотников в Вооруженные силы РФ.
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