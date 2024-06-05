Москвина о новых программах Мишиной и Галлямова: «Главное, что ребятам нравятся предложенные музыка, стиль»

«Обе программы вчерне уже были поставлены перед отпуском, а возобновляем мы работу с 5 июня. В этом межсезонье постановками с нашим творческим коллективом занимались Илья Авербух, а также Ирина Жук и Александр Свинин.
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