Офтальмолог опроверг миф о том, что без очков глаза «тренируются», а зрение восстанавливается

Несмотря на стремительное развитие офтальмологии, один из самых устойчивых мифов о зрении продолжает передаваться из поколения в поколение: якобы очки ухудшают зрение, а отказ от них позволяет глазам «натренироваться» и восстановить утраченную остроту зрения.
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