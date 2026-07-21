Офтальмолог опроверг миф о том, что без очков глаза «тренируются», а зрение восстанавливается

Несмотря на стремительное развитие офтальмологии, один из самых устойчивых мифов о зрении продолжает передаваться из поколения в поколение: якобы очки ухудшают зрение, а отказ от них позволяет глазам «натренироваться» и восстановить утраченную остроту зрения.