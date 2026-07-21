РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

355 подписчиков

Офтальмолог опроверг миф о том, что без очков глаза «тренируются», а зрение восстанавливается

Офтальмолог опроверг миф о том, что без очков глаза «тренируются», а зрение восстанавливается

Несмотря на стремительное развитие офтальмологии, один из самых устойчивых мифов о зрении продолжает передаваться из поколения в поколение: якобы очки ухудшают зрение, а отказ от них позволяет глазам «натренироваться» и восстановить утраченную остроту зрения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии