Медвежий угол
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Медвежий угол

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Всё наоборот или зачем Вашингтону так кричать о Северной Корее на Украине

Всё наоборот или зачем Вашингтону так кричать о Северной Корее на Украине

А вы заметили, что западная пропаганда всегда врет все наоборот? Если Зеленский прятался в бункере, они рассказывают это про Путина.

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Комментарии
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Григорий Худенко
Да, если бы корейский спецназ &quot;вмешался&quot;, то ВСЁ бы &quot;сдвинулось&quot;.
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12 час.
Юрий Золотарев
Корейцы на СВО - это беспроигрышный козырь! Потому пока что прибережём его.
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8 час.
Аркадий Цыганов
Кому выгоден сей ажиотаж? Китаю. Северяне корейцы, держа в напряжении южан и японцев, обеспечивают юго-восток Китая в случае операции на Тайване. В России корейцев выгодно использовать в силовых структурах. Например охрана военнопленных.
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3 час.

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