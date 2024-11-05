А вы заметили, что западная пропаганда всегда врет все наоборот? Если Зеленский прятался в бункере, они рассказывают это про Путина.
Всё наоборот или зачем Вашингтону так кричать о Северной Корее на Украине
Комментарии
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Григорий Худенко
Да, если бы корейский спецназ "вмешался", то ВСЁ бы "сдвинулось".
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12 час.
Юрий Золотарев
Корейцы на СВО - это беспроигрышный козырь! Потому пока что прибережём его.
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8 час.
Аркадий Цыганов
Кому выгоден сей ажиотаж? Китаю. Северяне корейцы, держа в напряжении южан и японцев, обеспечивают юго-восток Китая в случае операции на Тайване. В России корейцев выгодно использовать в силовых структурах. Например охрана военнопленных.
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3 час.
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