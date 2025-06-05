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Царьград

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Путин и Трамп: Перспективы российско-американского сотрудничества обсуждены

Путин и Трамп: Перспективы российско-американского сотрудничества обсуждены

Президенты России и США, Владимир Путин и Дональд Трамп, обсудили в телефонном разговоре возможности возобновления сотрудничества между странами и договорились поддерживать контакты по украинскому урегулированию через дипломатические каналы.

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