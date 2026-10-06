Кирилл Кабанов: Надо понимать, что подобного рода преследования - опасная форма скрытого, изощренного насилия

Более 3-х лет мы с коллегами пытаемся изменить отношение нашего государства к такой страшной форме насилия и домогательства, как сталкинг (от англ.
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у нас проблемы у чиновников решаются как в полиции ..пока в драке не убьют зачем выезжать суды все равно оправдают --ТОЛЬКО БЕНЗИН ТРАТИТЬ
всё начинается с кэш бэков и альфа банков. Уж если закона сохранеия энергии не знать, то сомнения Кирилла Кабанова выглядят уже высшим пилотажем для основной массы.
"сталкинг очень часто заканчивается трагедиями, насилием, страшными преступлениями и даже убийствами" = Пресечь это необходимо раздавить и похоронить СИСТЕМУ ПАРАЗИТИЧЕСКОГО КАПИТАЛИЗМА - снести фундамент финансирования т.н. "сталкинга" !!! Наворованное бабло есть источник этого сталкинга ! За это бабло добывается информация , нанимаются исполнители , и даже из власти - которые обязаны стоять на страже законов = за бабло сами становятся пособниками этих сталкингистов !!! ВОПРОС РЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ГОСУСТРОЙСТВА = ГДЕ ЗАКОНЫ РАВНЫ ДЛЯ ВСЕХ !!! А при паразитическом мироустройстсве = законы равнее для тех кто наворовал бабла !!!