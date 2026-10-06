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Кирилл Кабанов: Надо понимать, что подобного рода преследования - опасная форма скрытого, изощренного насилия

Кирилл Кабанов: Надо понимать, что подобного рода преследования - опасная форма скрытого, изощренного насилия

Более 3-х лет мы с коллегами пытаемся изменить отношение нашего государства к такой страшной форме насилия и домогательства, как сталкинг (от англ.

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Новый комментарий от пользователя
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Алик Гумер

"сталкинг очень часто заканчивается трагедиями, насилием, страшными преступлениями и даже убийствами" = Пресечь это необходимо раздавить и похоронить СИСТЕМУ ПАРАЗИТИЧЕСКОГО КАПИТАЛИЗМА - снести фундамент финансирования т.н. "сталкинга" !!! Наворованное бабло есть источник этого сталкинга ! За это бабло добывается информация , нанимаются исполнители , и даже из власти - которые обязаны стоять на страже законов = за бабло сами становятся пособниками этих сталкингистов !!! ВОПРОС РЕШАЕТСЯ ТОЛЬКО ПЕРЕФОРМАТИРОВАНИЕМ СИСТЕМЫ ГОСУСТРОЙСТВА = ГДЕ ЗАКОНЫ РАВНЫ ДЛЯ ВСЕХ !!! А при паразитическом мироустройстсве = законы равнее для тех кто наворовал бабла !!!