В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на работу

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно приостановили прием и отправку авиарейсов. Росавиация сообщает, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является главным приоритетом.