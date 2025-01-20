В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на работу

Аэропорты Казани и Нижнекамска временно приостановили прием и отправку авиарейсов. Росавиация сообщает, что экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов, что является главным приоритетом.
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