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Коронавирус в России: статистика на 25 декабря

Коронавирус в России: статистика на 25 декабря

За прошедшие сутки в России выявлено 24 946 случаев заболевания коронавирусной инфекцией в 85 регионах страны Федеральная сводка: Зараженных 10 368 299 (+24 946) Скончались 303 250 (+981) Выздоровели 9 222 486 (+42 107) Сводка по Москве: Всего заболевших – 2 017 422 (+2 714) Скончались – 36 349 (+72) Выздоровели – 1 852 320 (+3 108) Сводка по Петербургу: Всего заболевших – 841 834 (+2 072) Скончались – 27 681  (+52) Выздоровели – 785 762  (+2 891) Коронавирус на утро 25 декабря (данные университета Хопкинса) Скончались 5 392 020 человек / заразились 278 866 214 1.

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