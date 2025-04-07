15 человек, для которых день без приключений на работе — праздник

Работать в большом коллективе и пересекаться множеством клиентов — это не для всех. Одним по вкусу сидеть в своем кабинете и видеться с другими людьми по минимуму, а другим вообще нравится исключительно удаленка.
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