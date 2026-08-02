«Заточка дьявола»: почему Запад бьёт по Москве любой ценой – мнение Медведева

В ночь на 2 августа средствами ПВО ВС РФ было нейтрализовано 635 БПЛА-камикадзе ВСУ над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона (города Москвы и Московской области), Республики Крым, Краснодарского края, а также над акваториями Азовского и Чёрного морей.