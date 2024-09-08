«Беспредел и наглая ложь»

Политолог Дмитрий Саймс о выдвинутых в отношении него властями США обвинениях Министерство юстиции США предъявило обвинение в нарушении санкций и отмывании денег известному американскому политологу, ведущему ток-шоу «Большая игра» на «Первом канале» Дмитрию Саймсу.
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