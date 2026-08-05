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Машина на скорости влетела в пункт оплаты и перевернулась

Машина на скорости влетела в пункт оплаты и перевернулась

В Бразилии камеры наблюдения запечатлели момент серьезной аварии на пункте оплаты проезда. Автомобиль, двигавшийся на высокой скорости, врезался в бетонное ограждение, после чего перевернулся и влетел в опорную колонну, обрушив часть навеса.

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