Линия фронта на Украине сегодня 11.04.2025 года

На данной странице представлена карта линии фронта высокого качества в большом разрешении. На интерактивной карте отмечены линии соприкосновения войск РФ и ВСУ с высокой детализацией.
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