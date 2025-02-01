В Иркутске пройдет Кубок Защитников Отечества и VIII Спартакиада ветеранов боевых действий

В Иркутске 15 февраля 2025 года в спорткомплексе «Байкал-Арена» состоятся значимые события в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне — Кубок Защитников Отечества среди ветеранов СВО и VIII Спартакиада ветеранов боевых действий.