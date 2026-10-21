Форвард «Сиксерс» Леброн Джеймс помог своей новой команде обыграть «Никс» на их домашней площадке. По ходу встречи игрок столкнулся с враждебностью болельщиков, некоторые из них вспомнили его слова о возможном переходе в «Нью-Йорк», который был среди его вариантов перед межсезоньем.