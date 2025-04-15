В Курске при массированной атаке БПЛА погибла 85-летняя женщина

Вооружённые силы Украины (ВСУ) атаковали беспилотниками по Курску. В результате ударов по жилым кварталам погибла 85-летняя женщина, девять человек получили различные травмы, включая осколочные ранения, ожоги и черепно-мозговые травмы.
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