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Ученые выяснили, как загрязнение воздуха влияет на кишечник ребенка и почему это важно

В новом исследовании, опубликованном в журнале Gut Microbes, ученые из Колорадского университета в Боулдере (University of Colorado at Boulder) обнаружили, что воздействие загрязненного воздуха в первые 6 месяцев жизни влияет на микробиом кишечника ребенка таким образом, что может увеличить риск аллергии, ожирения и диабета и даже повлиять на развитие мозга.

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