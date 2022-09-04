Ученые выяснили, как загрязнение воздуха влияет на кишечник ребенка и почему это важно

В новом исследовании, опубликованном в журнале Gut Microbes, ученые из Колорадского университета в Боулдере (University of Colorado at Boulder) обнаружили, что воздействие загрязненного воздуха в первые 6 месяцев жизни влияет на микробиом кишечника ребенка таким образом, что может увеличить риск аллергии, ожирения и диабета и даже повлиять на развитие мозга.