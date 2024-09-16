Крымские кардиохирурги провели уникальную для региона операцию

Кардиохирурги больницы имени Н. А. Семашко успешно выполнили операцию по замене аортального клапана сердца, применив инновационный биопротез, 16 сентября сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Крым.
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