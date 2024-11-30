В Москве задержали директора турфирмы за организацию путешествий для ЛГБТ-сообщества

В Москве задержали директора турфирмы «Мен тревел» по подозрению в причастности к организации путешествий для участников ЛГБТ-сообщества (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии