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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Динамо» проиграло 4 из 5 последних матчей. Отставание от «Зенита» в РПЛ достигло 9 очков

«Динамо» проиграло 4 из 5 последних матчей. Отставание от «Зенита» в РПЛ достигло 9 очков

Команда Марцела Лички уступила «Уралу» (1:2) в 24-м туре Мир РПЛ. Начиная с 13 марта московский клуб потерпел четыре поражения в матчах чемпионата и Фонбет Суперкубка России.

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