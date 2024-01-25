Жительница Ямала любит рыбачить в России больше, чем за границей

Кто бы мог подумать, что 35-летняя хрупкая жительница Ноябрьска — на самом деле заядлая рыбачка? Своим хобби она гордится, размещает фотографии с итогами улова и наравне с мужчинами обсуждает тонкости этого занятия.
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