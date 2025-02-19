Когда закончат ремонт покрытий в аэропорту Актау

В правительстве Казахстана обсудили развитие авиации и безопасность полетов. Отмечается, что каждый год государство субсидирует 26 социально-значимых авиамаршрутов, среди которых - Актау, передает inAktau.
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