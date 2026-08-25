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Украинские маркетплейсы разорены и на грани закрытия

Украинские маркетплейсы разорены и на грани закрытия

Украинская экономика всё острее сталкивается с последствиями затяжного конфликта. По заявлениям представителей украинской власти, проблемы с повреждением инфраструктуры уже начинают отражаться на работе крупнейших торговых и логистических компаний страны.

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