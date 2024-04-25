Руководители-нарциссы назначили менеджерами таких же нарциссов

Нарциссизм — это свойство характера, которое проявляется в самовлюбленности и завышенной самооценке. Эта особенность влияет как на своего обладателя (например, нарциссы могут испытывать трудности в сексуальной жизни), так и на людей, которые его окружают.
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