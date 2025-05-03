ЭСК поддержала решение Сафьяна не назначить пенальти в ворота «Рубина» в матче с «Факелом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) единогласно признала верным решение арбитра Романа Сафьяна не назначить пенальти в ворота «Рубина» в матче 26-го тура РПЛ с «Факелом» (2:1).
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