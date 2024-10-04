Правоохранители проверят сообщения о похищениях пенсионеров для работы

Место событий - ряд отечественных регионов. Глава СК дал задание доложить по обстоятельствам похищения пожилых людей и использования их труда, сообщает корреспондент УтроNews со ссылкой на заявление ведомства.
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