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Царьград

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Политолог связала обвинения Мерца в адрес России по дрону в Лейпциге с кризисом в Германии

Политолог связала обвинения Мерца в адрес России по дрону в Лейпциге с кризисом в Германии

Эксперт ИМЭМО РАН Мария Хорольская заявила, что смена риторики канцлера ФРГ вызвана падением рейтингов и страхом перед пророссийской "Альтернативой для Германии" на предстоящих выборах.

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