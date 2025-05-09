Казахстан пошел ва-банк: ОПЕК, арабы и Россия с удивлением смотрят на Астану, решившую поиграть «в Трампа»

Наши соседи способны нарастить добычу нефти, но столкнутся с неизбежными экспортными ограничениями Георгий Смирнов Фото: Анатолий Устиненко/ ТАСС Материал комментируют: Вячеслав Мищенко Станислав Митрахович По результатам встречи в онлайн-формате 8 стран ОПЕК+, которые ранее объявили о дополнительных добровольных корректировках добычи нефти в апреле и ноябре 2023 года, решили нарастить производство в июне на 411 тыс.