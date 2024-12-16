Удаленную работу вместо выхода на больничный предложили внедрить депутаты Госдумы

По словам инициаторов, это позволило бы работнику не терять часть дохода Госдума предложила Минздраву рассмотреть возможность перехода временно нетрудоспособных работников на "удаленку" вместо оформления больничного.
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