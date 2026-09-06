Что следует знать о полиграфе

Что нужно знать о лжи?Официальное определение: «Ложь — умышленное искажение истины». В целом, этот термин полностью объясняет суть этого явления: специалисты по полиграфированию называют ложью умышленное искажение правды или ее сокрытие для того, чтобы завести в тупик отдельных личностей или все окружение.