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Что следует знать о полиграфе

Что следует знать о полиграфе

Что нужно знать о лжи?Официальное определение: «Ложь — умышленное искажение истины». В целом, этот термин полностью объясняет суть этого явления: специалисты по полиграфированию называют ложью умышленное искажение правды или ее сокрытие для того, чтобы завести в тупик отдельных личностей или все окружение.

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