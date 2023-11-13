Правительство РФ увеличит перечень технологий для производства по госконтракту

В правительстве России приняли решение увеличить список современных технологий, которые будут производиться по инвестиционным конрактам, заключенным с государством, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании.
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