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Правительство РФ увеличит перечень технологий для производства по госконтракту

Правительство РФ увеличит перечень технологий для производства по госконтракту

В правительстве России приняли решение увеличить список современных технологий, которые будут производиться по инвестиционным конрактам, заключенным с государством, сообщил глава кабмина Михаил Мишустин на совещании.

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