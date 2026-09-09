Жителя Кубани арестовали за покушение на госизмену

КРАСНОДАР, 9 сентября. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю задержали гражданина РФ, пытавшегося выехать из страны для вступления в украинское военизированное объединение, на время следствия по делу о покушении на совершение госизмены он арестован.