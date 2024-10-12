Соседи слышали крики: новые детали о жизни семьи из Тольятти, где зарезали сестер

Жуткая история убийства двух сестер в Тольятти с каждым днем обрастает все новыми подробностями. Соседи семьи, в которой произошла трагедия, рассказали, как жили родители с детьми и что могло послужить причиной произошедшего.
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